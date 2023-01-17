Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Иван Михайлович
Мать: Дарья Осиповна
Посвящение в духовный сан
1786
дьякон (церковный приход Кулачево Ростовский уезд Ярославская область)
Рождение ребёнка
1788
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Александр Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильевна
Смерть
До 1815