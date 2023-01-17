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Василий Иванович

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Место рождения

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Иван Михайлович

Мать: Дарья Осиповна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Посвящение в духовный сан
1786
Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
дьякон (церковный приход Кулачево Ростовский уезд Ярославская область)
Рождение ребёнка
1788

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Александр Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильевна

Смерть
До 1815
Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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