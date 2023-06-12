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Вахтеров Егор Васильев

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1815 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Вахтеров Кузьма Егоров

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
1853
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния