Наталия Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
06.01.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.01.1902 Юхновщина Иван Михайлович Юхновщина отец крестьянин Михаил Семенович Юхновщина мать жена Феодосия Васильевна Ямской слободы крестьянин Григорий Васильевич Сороки... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно