Наталия Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.01.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.01.1902 Юхновщина Иван Михайлович Юхновщина отец крестьянин Михаил Семенович Юхновщина мать жена Феодосия Васильевна Ямской слободы крестьянин Григорий Васильевич Сороки... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно