Стёпина (Кузнецова) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Кузнецов Борис Васильевич
Мать: Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стёпин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стёпин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стёпин Яков
Смерть
1985