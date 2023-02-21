Стёпина (Кузнецова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стёпина (Кузнецова) Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кузнецов Борис Васильевич

Мать: Марина Андреевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стёпин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стёпин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стёпин Яков

Смерть
1985
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