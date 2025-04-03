Волков Александр Павлович 14.09.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бабкина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аношина Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1984

Дочь: Волкова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Аношина Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1986

Сын: Волков Павел Александрович

Мать ребёнка: Аношина Светлана Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

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