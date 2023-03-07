Расторопов Фока Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти04.04.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Расторопов Василий Васильевич
Мать: Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
15.11.1780
Мать ребёнка: Анна Савична
Рождение ребёнка
29.05.1787
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Анна Савична
Рождение ребёнка
28.05.1789
Сын: Расторопов Никита
Мать ребёнка: Анна Савична
Бракосочетание
28.01.1792
Жена: Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.06.1795
Дочь: Аникина Фокиевна
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
26.08.1796
Дочь: Наталия Фокиевна
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Смерть
04.04.1799