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Расторопов Фока Васильевич

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Место рождения

Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

04.04.1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Расторопов Василий Васильевич

Мать: Агафия Андреевна

Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1780

Сын: Расторопов Пётр Фокиевич

Мать ребёнка: Анна Савична

Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1787

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Анна Савична

Рождение ребёнка
28.05.1789

Сын: Расторопов Никита

Мать ребёнка: Анна Савична

Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
28.01.1792

Жена: Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.06.1795

Дочь: Аникина Фокиевна

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
26.08.1796

Дочь: Наталия Фокиевна

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Смерть
04.04.1799
Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
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