Шостакович Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостакович Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шостакович Петр Григорьев

Мать ребёнка: Шостакович Агапа

Рождение ребёнка
Между 1769 и 1775

Сын: Шостакович Иван Григорьев

Мать ребёнка: Шостакович Агапа

Бракосочетание
06.05.1774

Жена: Шостакович Агапа

Беларучи, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Szostakowicz Симеон Григорьев

Мать ребёнка: Шостакович Агапа

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шостакович Vincent Грышкаў

Мать ребёнка: Шостакович Агапа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шостакович Федор Григорьев

Мать ребёнка: Шостакович Агапа

Работа или профессия
Неизвестно
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