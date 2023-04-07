Шостакович Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шостакович Петр Григорьев
Мать ребёнка: Шостакович Агапа
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1775
Сын: Шостакович Иван Григорьев
Мать ребёнка: Шостакович Агапа
Бракосочетание
06.05.1774
Жена: Шостакович Агапа
Беларучи, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
1783
Сын: Szostakowicz Симеон Григорьев
Мать ребёнка: Шостакович Агапа
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шостакович Vincent Грышкаў
Мать ребёнка: Шостакович Агапа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шостакович Федор Григорьев
Мать ребёнка: Шостакович Агапа
Работа или профессия
Неизвестно