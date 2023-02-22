Кукушкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кукушкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Фролова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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