Кукушкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кукушкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Фролова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно