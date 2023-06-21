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Юферев Иван Федосеевич

Место рождения

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юферев Федосий Игнатович

Мать: Юферева Анна Васильевна

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Олег Иванович

Мать ребёнка: Юферева Евдокия

д.Загарские, Тонкинского района, Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юферева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Юферева ?

д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Юферева ?

д.Загарские, Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юферева ?

Смерть
Неизвестно
д.Загарские, Кировской области
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Россия