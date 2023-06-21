Юферев Иван Федосеевич
Место рожденияд. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юферев Федосий Игнатович
Мать: Юферева Анна Васильевна
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юферев Олег Иванович
Мать ребёнка: Юферева Евдокия
д.Загарские, Тонкинского района, Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юферева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Юферева ?
д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Юферева ?
д.Загарские, Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юферева ?
Смерть
Неизвестно
д.Загарские, Кировской области
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Россия