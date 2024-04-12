Матросова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1906

Отец: Матросов Григорий Терентьевич

Мать: Домника Никитина

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
10.12.1906
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: Рязанской губернии, пронского уезда, Столпянской волости, деревни Мелекшино крестьянин Степан Терентьев Матросов и села Лучинск крестьянка Ефросинья Трофимова Абрамова
Смерть
Неизвестно
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