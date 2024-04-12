Матросова Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1906
Отец: Матросов Григорий Терентьевич
Мать: Домника Никитина
Крещение
10.12.1906
Восприемники: Рязанской губернии, пронского уезда, Столпянской волости, деревни Мелекшино крестьянин Степан Терентьев Матросов и села Лучинск крестьянка Ефросинья Трофимова Абрамова
Смерть
Неизвестно