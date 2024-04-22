Ильин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1894
Дата смерти01.08.1981
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1894
Рождение ребёнка
?.07.1921
Сын: Ильин Борис Александрович
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1924
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
30.07.1927
Сын: Ильин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Смерть
01.08.1981
Похороны
Неизвестно