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Ильин Александр Андреевич

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

14.04.1894

Дата смерти

01.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1894

Отец: Ильин Андрей Михайлович

Мать: Ильина Екатерина Алексеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.07.1921

Сын: Ильин Борис Александрович

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Андреевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.01.1924

Сын: Ильин Иван Александрович

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Андреевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.07.1927

Сын: Ильин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Андреевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Смерть
01.08.1981
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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