Петр Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Никифоров

Петр Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Никифор Семенов

Мать: Ульяна Егорова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Алексей Петрович

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Алла Петрова

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марианна Петрова

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Иванова

Смерть
Неизвестно