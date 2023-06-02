Петр Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Никифор Семенов
Мать: Ульяна Егорова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Алексей Петрович
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Алла Петрова
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марианна Петрова
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Иванова
Смерть
Неизвестно