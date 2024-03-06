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Романов Артем Витальевич

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Место рождения

Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

28.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Жена: Романова (Мотырева) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Мотырева) Наталья

Рождение ребёнка
01.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова (Мотырева) Наталья

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова (Мотырева) Наталья

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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