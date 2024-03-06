Романов Артем Витальевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова (Мотырева) Наталья
Рождение ребёнка
09.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова (Мотырева) Наталья