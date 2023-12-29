Кашаев Петр Евдокимов
Место рождения442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти28.10.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1824
Жена: Кашаева Софья Семенова
Рождение ребёнка
12.01.1835
Дочь: (Кашаева) Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Кашаева Софья Семенова
Рождение ребёнка
20.05.1838
Сын: Кашаев Ефим Петров
Мать ребёнка: Кашаева Софья Семенова
Смерть
28.10.1878