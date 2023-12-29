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Кашаев Петр Евдокимов

Место рождения

442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

28.10.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Кашаев Евдоким Александров

Мать: Кашаева Пелагея Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1824

Жена: Кашаева Софья Семенова

Рождение ребёнка
12.01.1835

Дочь: (Кашаева) Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Кашаева Софья Семенова

Рождение ребёнка
20.05.1838

Сын: Кашаев Ефим Петров

Мать ребёнка: Кашаева Софья Семенова

Смерть
28.10.1878

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