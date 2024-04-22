Остроухов Иван Димитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 02.01.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1926
Дочь: Остроухова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Павловна
Иные сведения из архивной справки: на момент регистрации возраст отца - 20 лет, возраст матери - 24 года, род занятий родителей - хлебопашцы, ребенок по счету - 1
Смерть
Неизвестно
Восприемники: села Верхнего-Съезжего старший унтер-офицер Иван Артемьев Зюзин и крестьянская девица Мария Артемьева Зюзина - это родные брат и сестра матери