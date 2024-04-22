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Остроухов Иван Димитриевич

Место рождения

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 02.01.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1926

Дочь: Остроухова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Павловна

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Иные сведения из архивной справки: на момент регистрации возраст отца - 20 лет, возраст матери - 24 года, род занятий родителей - хлебопашцы, ребенок по счету - 1
Смерть
Неизвестно
Восприемники: села Верхнего-Съезжего старший унтер-офицер Иван Артемьев Зюзин и крестьянская девица Мария Артемьева Зюзина - это родные брат и сестра матери
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