Голощапова (Брагина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1967
Сын: Голощапов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Голощапов Леонид Семёнович
Рождение ребёнка
28.04.1971
Сын: Голощапов Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Голощапов Леонид Семёнович