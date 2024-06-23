Голощапова (Брагина) Мария Дмитриевна 21.04.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голощапова (Брагина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Леонид Семёнович

Рождение ребёнка
14.09.1967

Сын: Голощапов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Голощапов Леонид Семёнович

Рождение ребёнка
28.04.1971

Сын: Голощапов Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Голощапов Леонид Семёнович

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