Деньгина Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деньгина Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1950

Отец: Деньгин Григорий Минеевич

Мать: Деньгина Варвара Фёдоровна

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