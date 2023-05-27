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Деньгина Нина Григорьевна
Деньгина Нина Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1950
Пол
Женский
Отец
Деньгин Григорий Минеевич
1914 г.р.
Мать
Деньгина Варвара Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1950
Отец:
Деньгин Григорий Минеевич
Мать:
Деньгина Варвара Фёдоровна
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