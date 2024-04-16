Морозов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Лигостаева) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
19.10.2004

Сын: Морозов Георгий Генадьевич

Мать ребёнка: Морозова (Лигостаева) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.2011

Сын: Морозов Всеволод Генадьевич

Мать ребёнка: Морозова (Лигостаева) Наталья Владимировна

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