Морозов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.2004
Сын: Морозов Георгий Генадьевич
Мать ребёнка: Морозова (Лигостаева) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
02.12.2011
Сын: Морозов Всеволод Генадьевич
Мать ребёнка: Морозова (Лигостаева) Наталья Владимировна