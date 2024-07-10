Кривец Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривец Михаил

Кривец Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривец Порфирий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Осье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривец Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кривец Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Осье, Лепельский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.