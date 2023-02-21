Солдатова (Ефимова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Ефимова) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1872

Муж: Солдатов Кирилл Логинович

Рождение ребёнка
05.09.1873 ст.

Дочь: Лунина Харитина Кирилловна

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.03.1876 ст.

Сын: Солдатов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.09.1878 ст.

Дочь: Степанида Кирилловна

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.

Дочь: Моисеева Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.

Сын: Солдатов Алексей II Кириллович

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.05.1886 ст.

Дочь: Бурлакова Гликерия Кирилловна

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.1889 ст.

Дочь: Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.03.1892 ст.

Дочь: Агафья Кирилловна

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.08.1893 ст.

Сын: Солдатов Степан Кириллович

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.04.1896 ст.

Сын: Солдатов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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