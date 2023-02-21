Солдатова (Ефимова) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1872
Рождение ребёнка
05.09.1873 ст.
Дочь: Лунина Харитина Кирилловна
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Рождение ребёнка
02.03.1876 ст.
Сын: Солдатов Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Рождение ребёнка
06.09.1878 ст.
Дочь: Степанида Кирилловна
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.
Дочь: Моисеева Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.
Сын: Солдатов Алексей II Кириллович
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Рождение ребёнка
10.05.1886 ст.
Дочь: Бурлакова Гликерия Кирилловна
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Рождение ребёнка
03.05.1889 ст.
Дочь: Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Рождение ребёнка
09.03.1892 ст.
Дочь: Агафья Кирилловна
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Рождение ребёнка
05.08.1893 ст.
Сын: Солдатов Степан Кириллович
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Рождение ребёнка
12.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Смерть
Неизвестно