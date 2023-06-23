Васильев Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.2006

Сын: Васильев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.2011

Дочь: Васильева Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности