Васильев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.2006
Сын: Васильев Никита Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.2011
Дочь: Васильева Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности