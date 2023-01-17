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Толкачев Сергей Николаевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Толкачев Николай Григорьевич

Мать: Толкачева Прасковья Антоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фекла Сергеевна

Мать ребёнка: Толкачева Анна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Толкачев Панкратий Сергеевич

Мать ребёнка: Толкачева Анна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Толкачев Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Толкачева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Толкачев Федор-старший Сергеевич

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Толкачева Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Толкачев Федор-младший Сергеевич

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Анисья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Анна

Смерть
Неизвестно
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