Толкачев Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фекла Сергеевна
Мать ребёнка: Толкачева Анна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Толкачев Панкратий Сергеевич
Мать ребёнка: Толкачева Анна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Толкачев Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Толкачева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Толкачев Федор-старший Сергеевич
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Толкачева Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Толкачев Федор-младший Сергеевич
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкачева Анна
Смерть
Неизвестно