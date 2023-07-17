Капорулина (Чмутова) Лукия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Чмутов Алексей Семенович
Мать: Чмутова Маруся Ивановна
Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1877
Дочь: Капорулина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Капорулин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Капорулин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Капорулин Тимофей Васильевич