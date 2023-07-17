Капорулина (Чмутова) Лукия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капорулина (Чмутова) Лукия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Чмутов Алексей Семенович

Мать: Чмутова Маруся Ивановна

Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Муж: Капорулин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1877

Дочь: Капорулина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Капорулин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Капорулин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Капорулин Тимофей Васильевич