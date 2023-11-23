Ливанов Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти10.04.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван Сергеев
Мать: Акилина Григорьева
Ливанов Николай Иванович (1809 — 1894) Родился в семье пономаря села Космодемьянского Ярославского уезда Ивана Сергеевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1832 году рукоположен во священника... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ливанов Александр Николаев
Мать ребёнка: Ливанова (Ильинская) Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1894