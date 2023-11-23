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Ливанов Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

10.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван Сергеев

Мать: Акилина Григорьева

Ливанов Николай Иванович (1809 — 1894) Родился в семье пономаря села Космодемьянского Ярославского уезда Ивана Сергеевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1832 году рукоположен во священника... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ливанов Александр Николаев

Мать ребёнка: Ливанова (Ильинская) Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ливанова (Ильинская) Екатерина Иванова

Смерть
10.04.1894

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