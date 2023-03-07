Дарья Парамоновна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Иулитта Никитична
Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Блинкова Мария Никитична
Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно