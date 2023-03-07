Дарья Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Парамоновна

Дарья Парамоновна

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Иулитта Никитична

Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Блинкова Мария Никитична

Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сысоев Фаддей Никитич

Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Сысоев Лаврентий Никитич

Отец ребёнка: Сысоев Никита Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Никита Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close