Кудряшов Рудольф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1959
Сын: Кудряшов Андрей Рудольфович
Мать ребёнка: Свистунова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.10.1959
Сын: Кудряшов Алексей Рудольфович
Мать ребёнка: Свистунова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.12.?
Дочь: Кудряшова Наталья Рудольфовна
Мать ребёнка: Свистунова Екатерина Алексеевна