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Кудряшов Рудольф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудряшов Иван Григорьевич

Мать: Кудряшова Алевтина Арсеньтьевна

Рождение ребёнка
22.10.1959

Сын: Кудряшов Андрей Рудольфович

Мать ребёнка: Свистунова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.10.1959

Сын: Кудряшов Алексей Рудольфович

Мать ребёнка: Свистунова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.12.?

Дочь: Кудряшова Наталья Рудольфовна

Мать ребёнка: Свистунова Екатерина Алексеевна