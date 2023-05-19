Закиров Фарит Ахнаф улы
Место рождения
Дата рождения01.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1960
Мать ребёнка: Закирова Райля Камалетдин кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Закирова Райля Камалетдин кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно