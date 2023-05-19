Закиров Фарит Ахнаф улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакиров Фарит Ахнаф улы

Закиров Фарит Ахнаф улы

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1960

Сын: Закиров Ренат Фарит улы

Мать ребёнка: Закирова Райля Камалетдин кызы

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Рамиль Фарит улы

Мать ребёнка: Закирова Райля Камалетдин кызы

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова Райля Камалетдин кызы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close