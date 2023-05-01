Полухина Пелагея Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухина Пелагея Дмитриева

Полухина Пелагея Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Полухин Никита Михайлов

Отец ребёнка: Полухин Михаил Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Полухин Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Полухин Михаил Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Полухин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Полухин Михаил Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Михаил Антонов

Место жительства
Неизвестно
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close