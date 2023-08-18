Гаркунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркунов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Гаркунов Николай

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ, был в плену, возвратился в Троицк в 1948г.
Рождение ребёнка
13.10.1938

Дочь: Ложкина (Горкунова) Клавдия

Мать ребёнка: Гаркунова (Штакина) Мария

Свидетельство о рождении №Р2354321* XIII041 634382 выдан Троицким ЗАГС НКВД
Смерть
Неизвестно

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