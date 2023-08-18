Гаркунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Гаркунов Николай
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ, был в плену, возвратился в Троицк в 1948г.
Рождение ребёнка
13.10.1938
Дочь: Ложкина (Горкунова) Клавдия
Мать ребёнка: Гаркунова (Штакина) Мария
Свидетельство о рождении №Р2354321* XIII041 634382 выдан Троицким ЗАГС НКВД
Смерть
Неизвестно