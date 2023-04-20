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Потапов Иван

Место рождения

Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

С 1905 по 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино
Рождение ребёнка
1876

Сын: Потапов Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино
Рождение ребёнка
1885

Сын: Потапов Семён Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская Губерния Козловский уезд село Ранино
Смерть
С 1905 по 1920
Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино
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