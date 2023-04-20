Потапов Иван
Место рожденияТамбовская губерния Козловский уезд село Ранино
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиС 1905 по 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
Тамбовская Губерния Козловский уезд село Ранино
Смерть
С 1905 по 1920
Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино