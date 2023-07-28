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Поляничев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Поляничев Василий Никитич

Мать: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Поляничев Ананий

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1901

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1902

Сын: Поляничев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.01.1905

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1907

Сын: Поляничев Александр

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1907

Сын: Поляничев Иоанн

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1910

Сын: Поляничев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1914

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Поляничев Терентий Николаевич

Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поляничева Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно