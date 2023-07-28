Поляничев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Поляничев Василий Никитич
Мать: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
01.10.1897
Сын: Поляничев Ананий
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1901
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1902
Сын: Поляничев Федор Николаевич
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1905
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1907
Сын: Поляничев Александр
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1907
Сын: Поляничев Иоанн
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1910
Сын: Поляничев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1914
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Поляничев Терентий Николаевич
Мать ребёнка: Поляничева Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно