Монь Анна Яковоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонь Анна Яковоевна

Монь Анна Яковоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монь Гордей Никонорович

Отец ребёнка: Монь Никонор Евменьевич

Рождение ребёнка
25.04.1967

Дочь: Бассай Елена Никоноровна

Отец ребёнка: Монь Никонор Евменьевич

Смерть
Неизвестно
Славута, Хмельницька область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.