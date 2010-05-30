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(Ляпина) Полина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

30.05.2010

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2010

Отец: Ляпин Алексей

Мать: Ляпина Алена

Россия
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