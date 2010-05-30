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(Ляпина) Полина
(Ляпина) Полина
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Место рождения
Россия
Дата рождения
30.05.2010
Пол
Женский
Отец
Ляпин Алексей
1986 г.р.
Мать
Ляпина (Рыжкова) Алена
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2010
Отец:
Ляпин Алексей
Мать:
Ляпина Алена
Россия
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