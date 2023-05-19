Макарова Раида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Раида Ивановна

Место рождения

Донской, город Донской, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Донской, город Донской, Тульская область
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