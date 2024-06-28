Фахрутдинова Галя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова Галя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Ринат Госманович

Отец ребёнка: Фахрутдинова Госман Габудинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрутдинова Чулпан Госмановна

Отец ребёнка: Фахрутдинова Госман Габудинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрутдинова Госман Габудинович

Смерть
Неизвестно

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