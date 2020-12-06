Боргерт (Карпенко) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргерт (Карпенко) Мария Александровна

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Место рождения

Малиновка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

01.06.1938

Дата смерти

06.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1938

Отец: Карпенко Александр Сидорович

Мать: Карпенко Зинаида Ивановна

Малиновка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Место рождения, согл. паспорта: с. Малиновка, Бакчарского района Томской области (населенный пункт был ликвидирован)
Рождение ребёнка
12.11.1963

Сын: Боргерт Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Боргерт Вячеслав Иванович

Тимирязевское, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боргерт Вячеслав Иванович

Смерть
06.12.2020
Томск, город Томск, Томская область
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