Боргерт (Карпенко) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения01.06.1938
Дата смерти06.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1938
Место рождения, согл. паспорта: с. Малиновка, Бакчарского района Томской области (населенный пункт был ликвидирован)
Рождение ребёнка
12.11.1963
Сын: Боргерт Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Боргерт Вячеслав Иванович
Тимирязевское, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2020
Томск, город Томск, Томская область