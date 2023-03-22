Горынцев Владимир Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорынцев Владимир Валентинович

Горынцев Владимир Валентинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.?

Отец: не указан

Мать: Горынцева Александра Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close