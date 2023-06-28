Сергеев Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1959
ПолМужской
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1078
Сын: Сергеев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение
01.01.1959
Рождение ребёнка
24.03.?
Дочь: Сергеева Кристина Михайловна
Мать ребёнка: Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга