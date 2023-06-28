Сергеев Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1078

Сын: Сергеев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение
01.01.1959

Отец: Сергеев Петр Платонович

Мать: Шефовалова Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
24.03.?

Дочь: Сергеева Кристина Михайловна

Мать ребёнка: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга