Зубарева Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819 ст.
Дата смерти25.03.1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1842
Рождение ребёнка
28.08.1843 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Зубарева Устинья Яковлевна
Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович
Смерть
25.03.1852 ст.