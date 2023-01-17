Зубарева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Анна Ивановна

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Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1819 ст.

Дата смерти

25.03.1852 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1842

Муж: Зубарев Яков Прохорович

Рождение ребёнка
28.08.1843 ст.

Сын: Зубарев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Зубарева Устинья Яковлевна

Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.03.1852 ст.
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