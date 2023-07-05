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Илья Андреевич

Место рождения

Дятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Дятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Матрена Николаевна

Дятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1856

Сын: Николай Ильич

Мать ребёнка: Матрена Николаевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно