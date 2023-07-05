Илья Андреевич
Место рожденияДятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Дятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Матрена Николаевна
Дятьковская волость, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1856
Сын: Николай Ильич
Мать ребёнка: Матрена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно