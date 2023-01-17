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Романов Кондратий

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Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

27.12.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Роман Дмитриев

Мать: Домна Павлова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Марфа Кондратьева

Мать ребёнка: Евдокия Агафонова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
До 1843

Жена: Евдокия Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Татьяна Кондратьева

Мать ребёнка: Евдокия Агафонова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.10.1850

Сын: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Мать ребёнка: Евдокия Агафонова

Рождение ребёнка
13.04.1856

Дочь: Ирина Кондратьева

Мать ребёнка: Евдокия Агафонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Кондратьева

Мать ребёнка: Евдокия Агафонова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
27.12.1885
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: от горячки
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