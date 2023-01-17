Романов Кондратий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти27.12.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Роман Дмитриев
Мать: Домна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Марфа Кондратьева
Мать ребёнка: Евдокия Агафонова
Бракосочетание
До 1843
Жена: Евдокия Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Татьяна Кондратьева
Мать ребёнка: Евдокия Агафонова
Рождение ребёнка
21.10.1850
Сын: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Мать ребёнка: Евдокия Агафонова
Рождение ребёнка
13.04.1856
Дочь: Ирина Кондратьева
Мать ребёнка: Евдокия Агафонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Кондратьева
Мать ребёнка: Евдокия Агафонова
Смерть
27.12.1885
Причина смерти: от горячки