Алгазин Антон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазин Антон Петрович

Алгазин Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Алгазин Пётр Михайлович

Мать: Алгазина Федосья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Акулина Прокопьевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Алгазина Фёкла Антоновна

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Алгазин Ефим Антонович

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Алгазина Федора Антоновна

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Алгазин Кузьма Антонович

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Алгазин Кирилл Антонович

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Алгазина Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Алгазина Авдотья Антоновна

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1800

Мы используем куки для улучшения работы сайта.