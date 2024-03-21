Алгазин Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Алгазина Фёкла Антоновна
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Алгазина Федора Антоновна
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Алгазина Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Алгазина Авдотья Антоновна
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Прокопьевна
Смерть
1800