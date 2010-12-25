Кузнецова (Барсова) Татьяна 18.02.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Барсова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1963

Дата смерти

25.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963

Отец: Барсов Александр

Мать: Барсова (Киселева) Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Денис

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Владимир

Рождение ребёнка
Около 19.11.1980

Сын: Кузнецов Владимир

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Смерть
25.12.2010

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