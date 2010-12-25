Кузнецова (Барсова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1963
Дата смерти25.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963
Отец: Барсов Александр
Мать: Барсова (Киселева) Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Денис
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Владимир
Рождение ребёнка
Около 19.11.1980
Сын: Кузнецов Владимир
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Смерть
25.12.2010