Ксения (Аксинья) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1791
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
Около ?.02.1800
Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Мария Варламова
Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Агафья Варламова
Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Агафья Варламова
Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)