Ксения (Аксинья) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Аксинья) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1812 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1791

Муж: Суриков Варлам Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
Около ?.02.1800

Сын: Суриков Данила Варламов

Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Мария Варламова

Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Агафья Варламова

Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Суриков Филипп Варламов

Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Суриков Иван Варламов

Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Агафья Варламова

Отец ребёнка: Суриков Варлам Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)