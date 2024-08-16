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Червяков Макар Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Червяков Егор Маркович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Червяков Игнат Макарович

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Андреевна

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1919

Сын: Червяков Григорий Макарович

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Андреевна

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Волкорезова (Червякова) Елена Макаровна

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Андреевна

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Аксенова (Червякова) Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Андреевна

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1927

Дочь: Коньшина (Червякова) Мария Макаровна

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Андреевна

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1930

Дочь: Прохорова (Червякова) Анна Макаровна

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Андреевна

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Прокопенко (Червякова) Елизавета Макаровна

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Андреевна

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Червяков Валентин Макарович

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Андреевна

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Смерть
1970
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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