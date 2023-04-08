Бобренева (Тутаева) Александра Клементьевна
Место рожденияс.Московские Выселки Крапивневский р-н Тульской обл.
Дата рождения15.11.1902
Дата смерти30.06.1951
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1902
с.Московские Выселки Крапивневский р-н Тульской обл.
Рождение ребёнка
22.05.1931
Дочь: Новикова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Бобренев Иван Абрамович
совхоз Ревякино Шкирятовский район Тульской области
Смерть
30.06.1951