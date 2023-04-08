Бобренева (Тутаева) Александра Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобренева (Тутаева) Александра Клементьевна

Место рождения

с.Московские Выселки Крапивневский р-н Тульской обл.

Дата рождения

15.11.1902

Дата смерти

30.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1902

Отец: Тутаев Клементий Яковлевич

Мать: Тутаева Матрена Ивановна

с.Московские Выселки Крапивневский р-н Тульской обл.
Рождение ребёнка
22.05.1931

Дочь: Новикова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Бобренев Иван Абрамович

совхоз Ревякино Шкирятовский район Тульской области
Смерть
30.06.1951
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