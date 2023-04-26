Ермакова Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Никитична

Отец ребёнка: Ермаков Никита Петрович

Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Никитична

Отец ребёнка: Ермаков Никита Петрович

Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Владимир Никитич

Отец ребёнка: Ермаков Никита Петрович

Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Никита Петрович

Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно
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