Ермакова Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Никитична
Отец ребёнка: Ермаков Никита Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Никитична
Отец ребёнка: Ермаков Никита Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно