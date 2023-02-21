Калашникова (Овечкина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Овечкина) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1984

Дочь: Дёмина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Калашников Александр Петрович

Рождение ребёнка
02.07.1985

Дочь: Теплоухова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Калашников Александр Петрович

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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