Калашникова (Овечкина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1984
Дочь: Дёмина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Калашников Александр Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1985
Дочь: Теплоухова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Калашников Александр Петрович
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область