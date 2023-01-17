Петрашев Федор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
29 лет в 1916 году РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1398
Военная служба
14.07.1916 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Принят в лазарет, нарывы на ногах. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1398
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Женат. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1398
Смерть
Неизвестно