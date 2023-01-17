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Петрашев Федор Никифорович

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Место рождения

Харюзово, Езекиевская волость, Никольский уезд

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Харюзово, Езекиевская волость, Никольский уезд
29 лет в 1916 году РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1398
Военная служба
14.07.1916 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Принят в лазарет, нарывы на ногах. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1398
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Женат. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1398
Смерть
Неизвестно
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