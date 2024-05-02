Сабова (Уханова) Татьяна Андреевна
Место рожденияВыкса, Россия
Дата рождения05.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1990
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.2012
Рождение ребёнка
07.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабов Александр Михайлович