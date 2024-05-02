Сабова (Уханова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабова (Уханова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Выкса, Россия

Дата рождения

05.01.1990

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1990

Отец: Уханов Андрей Николаевич

Мать: Уханова (Гордеева) Елена Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.2012

Муж: Сабов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
21.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабов Александр Михайлович

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